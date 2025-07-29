У владі Північної Македонії звинуватили опозицію в організації підпалів

За підозрою у підпалах у Північній Македонії у вівторок затримали чоловіка, якого ЗМІ назвали працівником колишнього премʼєр-міністра та лідера опозиційного Соціал-демократичного союзу (СДСМ) Зорана Заєва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Протягом вівторка у Північній Македонії було зареєстровано 27 пожеж, щодо деяких із них підозрюють навмисний підпал.

Уранці у вівторок було арештовано Александра Ніколова, якого македонські ЗМІ назвали водієм або, за іншими даними, охоронцем експрем'єра та лідера СДСМ Зорана Заєва за підозрою в навмисному підпалі в районі Струмиці.

Депутат парламенту від партії влади ВМРО-ДПМНЄ Міле Лефков заявив, що затримання людини, близької до керівництва СДСМ, є доказом того, що сильні пожежі є спланованим сценарієм опозиції для створення нестабільності та хаосу в країні.

Сам Заєв, однак, заперечив, що Ніколов був його водієм чи охоронцем, а перетинався він з ним тільки під час роботи на посаді мера Струмиці до 2016 року.

Раніше повідомлялось, що в Туреччині кількість загиблих з кінця червня внаслідок лісових пожеж зросла до 17.

У Португалії понад 1300 пожежників за підтримки десятка спецлітаків у вівторок борються з трьома великими лісовими пожежами в центральній і північній частині країни.