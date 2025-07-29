Власти Северной Македонии обвинили оппозицию в организации поджогов

По подозрению в поджогах в Северной Македонии во вторник задержали мужчину, которого СМИ назвали сотрудником бывшего премьер-министра и лидера оппозиционного Социал-демократического союза (СДСМ) Зорана Заева.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

В течение вторника в Северной Македонии было зарегистрировано 27 пожаров, по некоторым из них подозревают умышленный поджог.

Утром во вторник был арестован Александр Николов, которого македонские СМИ назвали водителем или, по другим данным, охранником экс-премьера и лидера СДСМ Зорана Заева по подозрению в умышленном поджоге в районе Струмицы.

Депутат парламента от партии власти ВМРО-ДПМНЕ Миле Лефков заявил, что задержание человека, близкого к руководству СДСМ, является доказательством того, что сильные пожары являются спланированным сценарием оппозиции для создания нестабильности и хаоса в стране.

Сам Заев, однако, отрицал, что Николов был его водителем или охранником, а пересекался он с ним только во время работы на посту мэра Струмицы до 2016 года.

Ранее сообщалось, что в Турции число погибших с конца июня в результате лесных пожаров выросло до 17.

В Португалии более 1300 пожарных при поддержке десятка спецсамолетов во вторник борются с тремя крупными лесными пожарами в центральной и северной части страны.