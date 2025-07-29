Фіцо звинуватив Британію у втручанні у парламентські вибори 2023 року

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо у вівторок заявив, що Велика Британія нібито намагалась вплинути на громадську думку у Словаччині перед парламентськими виборами 2023 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Pravda.sk.

За словами Фіцо, Міністерство закордонних справ Великої Британії заплатило за нібито вплив на парламентські вибори 2023 року проти його партії Smer-SD і на користь опозиційної "Прогресивної Словаччини".

"Тут маємо цілеспрямоване умисне діяння іноземної держави, яка є нашим союзником у НАТО, у співпраці з частиною словацьких журналістів та частиною словацьких політичних впливовців, з метою вплинути на вибори у 2023 році", – сказав він.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар повідомив, що у звʼязку із ситуацією уранці в середу до МЗС викличуть посла Британії у Братиславі.

"Ми вимагатимемо пояснення всіх деталей справи", – заявив Бланар, додавши, що якщо він не отримає достатніх пояснень, будуть вжиті подальші кроки.

Заявам Фіцо передувала публікація британського порталу розслідувань Declassified UK, у якій стверджувалось, що МЗС Британії уклало угоду з лондонською медіаагенцією Zinc Network на майже 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Угода зокрема передбачала кампанію з мобілізації молодих виборців на виборах у Словаччині в 2023 році через впливовців.

У коментарі порталу Denník N автор статті Declassified UK Мартін Вільямс, однак, уточнив, що кампанія не мала на меті підтримку конкретної політичної партії у Словаччині та не залучала журналістів, як про це заявив Фіцо.

Нагадаємо, на початку року на тлі масштабних антиурядових протестів премʼєр Словаччини Роберт Фіцо заявляв про операцію з дестабілізації країни та нібито підготовку перевороту.

Тоді ж Фіцо заявляв про втручання Чехії у внутрішні справи Словаччини.