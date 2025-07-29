Фицо обвинил Британию во вмешательстве в парламентские выборы 2023 года

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо во вторник заявил, что Великобритания якобы пыталась повлиять на общественное мнение в Словакии перед парламентскими выборами 2023 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Pravda.sk.

По словам Фицо, Министерство иностранных дел Великобритании заплатило за якобы влияние на парламентские выборы 2023 года против его партии Smer-SD и в пользу оппозиционной "Прогрессивной Словакии".

"Здесь мы имеем целенаправленное умышленное действие иностранного государства, которое является нашим союзником в НАТО, в сотрудничестве с частью словацких журналистов и частью словацких политических инфлюенсеров, с целью повлиять на выборы в 2023 году", – сказал он.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар сообщил, что в связи с ситуацией утром в среду в МИД вызовут посла Великобритании в Братиславе.

"Мы будем требовать объяснения всех деталей дела", – заявил Бланар, добавив, что если он не получит достаточных объяснений, будут приняты дальнейшие меры.

Заявлениям Фицо предшествовала публикация британского портала расследований Declassified UK, в которой утверждалось, что МИД Великобритании заключил соглашение с лондонским медиаагентством Zinc Network на почти 10 миллионов фунтов стерлингов.

Соглашение, в частности, предусматривало кампанию по мобилизации молодых избирателей на выборах в Словакии в 2023 году через инфлюенсеров.

В комментарии порталу Denník N автор статьи Declassified UK Мартин Уильямс, однако, уточнил, что кампания не имела целью поддержку конкретной политической партии в Словакии и не привлекала журналистов, как об этом заявил Фицо.

Напомним, в начале года на фоне масштабных антиправительственных протестов премьер Словакии Роберт Фицо заявлял об операции по дестабилизации страны и якобы подготовке переворота.

Тогда же Фицо заявлял о вмешательстве Чехии во внутренние дела Словакии.