За підсумками 2024 року держави Європейського Союзу збільшили виробництво морозива на 2% у порівнянні з роком раніше.

Такими даними у вівторок поділилось статистичне агентство ЄС Євростат, пише "Європейська правда".

За даними Євростату, у 2024 році ЄС виробив 3,3 мільярда літрів морозива, що на 2% більше, ніж у 2023-му (3,2 мільярда літрів).

Лідером з виробництва морозива в ЄС залишаються Німеччина (607 мільйонів літрів), Франція (501 мільйон літрів), Італія (492 мільйони літрів), Іспанія (378 мільйонів літрів) та Польща (298 мільйонів літрів).

Якщо порівняти з 2023 роком, серед пʼятірки найбільших у ЄС виробників морозива лише Польща зареєструвала зростання виробництва на 29%. Франція зафіксувала зниження на 12%, Італія – на 7%, Іспанія – на 6%, а Німеччина – на 1%.

Зростання у Євросоюзі загалом відбулось за рахунок інших країн, насамперед у Бельгії (+35% у порівнянні з 2023 роком), Болгарії (+19%) та Чехії (+15%).

У 2023 році фінський залізничний перевізник VR оголосив про припинення продажу морозива Pingviini, чий виробник є дочірньою компанією швейцарської Nestle, оголошеної в Україні міжнародним спонсором війни.

Перед тим, у 2022-му, американського туриста оштрафували на 450 євро за порушення одного з римських правил "міської пристойності", коли він їв морозиво на сходах фонтану.