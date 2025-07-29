По итогам 2024 года страны Европейского Союза увеличили производство мороженого на 2% по сравнению с годом ранее.

Такими данными во вторник поделилось статистическое агентство ЕС Евростат, пишет "Европейская правда".

По данным Евростата, в 2024 году ЕС произвел 3,3 миллиарда литров мороженого, что на 2% больше, чем в 2023-м (3,2 миллиарда литров).

Лидером по производству мороженого в ЕС остаются Германия (607 миллионов литров), Франция (501 миллион литров), Италия (492 миллиона литров), Испания (378 миллионов литров) и Польша (298 миллионов литров).

Если сравнить с 2023 годом, среди пятерки крупнейших в ЕС производителей мороженого только Польша зарегистрировала рост производства на 29%. Франция зафиксировала снижение на 12%, Италия – на 7%, Испания – на 6%, а Германия – на 1%.

Рост в Евросоюзе в целом произошел за счет других стран, прежде всего в Бельгии (+35% по сравнению с 2023 годом), Болгарии (+19%) и Чехии (+15%).

В 2023 году финский железнодорожный перевозчик VR объявил о прекращении продажи мороженого Pingviini, производитель которого является дочерней компанией швейцарской Nestle, объявленной в Украине международным спонсором войны.

Перед этим, в 2022 году, американского туриста оштрафовали на 450 евро за нарушение одного из римских правил "городского приличия", когда он ел мороженое на лестнице фонтана.