Парламент Нідерландів перерве літню відпустку, щоб обговорити ситуацію в Газі

Нижня палата парламенту Нідерландів, Палата представників, перерве літні канікули для проведення дебатів у комітетах щодо гуманітарної ситуації в секторі Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Більшість членів Палати представників Нідерландів у вівторок підтримали запит депутатки від Соціалістичної партії Сари Доббе.

Свій запит вона обґрунтувала рішенням уряду оголосити персонами нон грата двох ультраправих міністрів Ізраїлю через гуманітарну ситуацію в Газі.

Поки що не відомо, коли відбудуться дебати, оскільки дві партії – Народна партія за свободу і демократію та Християнсько-демократичний заклик – спочатку хочуть отримати додаткову інформацію від Європейської комісії та уряду Нідерландів.

Нідерланди, як і більшість країн ЄС, посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.

Напередодні Єврокомісія запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження та стартапи, у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.