Парламент Нидерландов прервет летние каникулы, чтобы обсудить ситуацию в Газе

Нижняя палата парламента Нидерландов, Палата представителей, прервет летние каникулы для проведения дебатов в комитетах по гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Большинство членов Палаты представителей Нидерландов во вторник поддержали запрос депутата от Социалистической партии Сары Доббе.

Свой запрос она обосновала решением правительства объявить персонами нон грата двух ультраправых министров Израиля из-за гуманитарной ситуации в Газе.

Пока не известно, когда состоятся дебаты, поскольку две партии – Народная партия за свободу и демократию и Христианско-демократический призыв – сначала хотят получить дополнительную информацию от Европейской комиссии и правительства Нидерландов.

Нидерланды, как и большинство стран ЕС, усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.

Накануне Еврокомиссия предложила частично приостановить участие Израиля в программе "Горизонт Европа", за счет которой финансируются научные исследования и стартапы, в связи с ситуацией в секторе Газа.