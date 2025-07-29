ЗМІ: держави ЄС поки не домовились про покарання Ізраїлю через ситуацію в Газі

На зустрічі послів держав – членів Європейського Союзу у вівторок не знайшлось більшості на підтримку пропозиції Єврокомісії щодо заходів проти Ізраїлю через ситуацію в секторі Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналось Politico.

Європейська комісія напередодні запропонувала частково призупинити угоду про асоціацію Ізраїлю з ЄС, щоб обмежити доступ країни до ключової програми досліджень і розробок для стартапів.

Цей план є відповіддю на висновки Комісії, яка встановила, що Ізраїль порушив свої зобов'язання в галузі прав людини, передбачені Угодою.

Посли країн ЄС обговорили пропозицію Єврокомісії на засіданні у вівторок, але, за словами трьох дипломатів, які поспілкувалися з Politico, кваліфікованої більшості на користь її схвалення наразі немає.

Співрозмовники Politico кажуть, що підтримка санкцій з боку Німеччини вважається критично важливою, але вона поки що не ухвалила остаточного рішення.

Робота над пропозицією Єврокомісії триватиме, і в найближчі дні та тижні чиновники в Брюсселі намагатимуться заручитися більшою підтримкою цього плану, ідеться в матеріалі.

За словами дипломатів ЄС, існує ймовірність, що через відпустки співробітників інституцій ЄС та посольств у серпні остаточне рішення може бути ухвалено лише після літа.

Нагадаємо, Нижня палата парламенту Нідерландів, Палата представників, перерве літні канікули для проведення дебатів у комітетах щодо гуманітарної ситуації в секторі Гази.

А британський премʼєр-міністр Кір Стармер пообіцяв, що Британія визнає Палестину як державу у вересні, якщо до того часу Ізраїль не погодиться на припинення вогню в Газі.