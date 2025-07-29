СМИ: государства ЕС пока не договорились о наказании Израиля из-за ситуации в Газе

На встрече послов государств – членов Европейского Союза во вторник не нашло большинства в поддержку предложения Еврокомиссии о мерах против Израиля из-за ситуации в секторе Газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Politico.

Европейская комиссия накануне предложила частично приостановить соглашение об ассоциации Израиля с ЕС, чтобы ограничить доступ страны к ключевой программе исследований и разработок для стартапов.

Этот план является ответом на выводы Комиссии, которая установила, что Израиль нарушил свои обязательства в области прав человека, предусмотренные Соглашением.

Послы стран ЕС обсудили предложение Еврокомиссии на заседании во вторник, но, по словам трех дипломатов, которые пообщались с Politico, квалифицированного большинства в пользу его одобрения пока нет.

Собеседники Politico говорят, что поддержка санкций со стороны Германии считается критически важной, но она пока не приняла окончательного решения.

Работа над предложением Еврокомиссии будет продолжаться, и в ближайшие дни и недели чиновники в Брюсселе будут пытаться заручиться большей поддержкой этого плана, говорится в материале.

По словам дипломатов ЕС, существует вероятность, что из-за отпусков сотрудников институтов ЕС и посольств в августе окончательное решение может быть принято только после лета.

Напомним, Нижняя палата парламента Нидерландов, Палата представителей, прервет летние каникулы для проведения дебатов в комитетах по гуманитарной ситуации в секторе Газа.

А британский премьер-министр Кир Стармер пообещал, что Великобритания признает Палестину как государство в сентябре, если к тому времени Израиль не согласится на прекращение огня в Газе.