Дуда говорит, что согласился бы на должность премьер-министра после президентства

Президент Польши Анджей Дуда поразмышлял о своем будущем после окончания президентского срока и заявил, что "без колебаний" согласился бы на должность премьер-министра.

Заявление действующего польского президента приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Дуда, если "будет необходимость служить Республике Польша, взяв на себя конкретные задачи в виде выполнения какой-то функции, то я, безусловно, возьмусь за это".

Президент указал на функцию "премьер-министра, который бы заключил новое коалиционное соглашение".

"Если бы мне сделали такое предложение, я бы не колебался", – заявил он.

На вопрос, поступают ли к нему такие предложения, официальные или неофициальные, Дуда ответил, что нет.

В то же время Дуда подчеркнул, что его "участие в парламентских выборах исключено".

Польский президент также ответил на вопрос, получает ли предложения работы от международных институтов.

По его словам, "на сегодня в мире, по крайней мере на данный момент, нет политического климата, благоприятного для того, чтобы политики консервативного профиля занимали должности в важных международных институтах".

В то же время Дуда отметил, что ситуация может измениться в ближайшие годы, и он постарается реагировать на любые вызовы так, "чтобы это принесло как можно больше пользы для Польши".

Дуда покинет пост президента после двух сроков. Его преемник Кароль Навроцкий официально должен вступить в должность 6 августа.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.