"Проповідують воду, а п’ють вино": в Австрії висміяли ультраправих депутатів за підробітки 

Австрійці висміяли депутатів ультраправої Партії свободи, які очолили список найбільш високооплачуваних у парламенті, звинувачуючи самопроголошених "захисників простих людей" у лицемірстві через прибуткові підробітки.

Про це йдеться у публікації The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з оприлюдненим цього тижня звітом на основі обов’язкових декларацій про доходи за 2024 рік, найбільші додаткові прибутки отримують депутати від Партії свободи (FPÖ), яка перемогла на загальних виборах у вересні.

Дані свідчать, що семеро депутатів FPÖ заробляли понад 12 тисяч євро на місяць, головним чином як нотаріуси, адвокати або бізнес-керівники, крім своєї базової депутатської зарплати в приблизно 10 тисяч євро.

У середньому кожен з депутатів FPÖ мав майже два (1,9) додаткових джерела доходу – більше, ніж представники будь-якої іншої партії в парламенті.

"Як їм вистачає часу на такі високооплачувані підробітки? Як вони це взагалі встигають? Як людина з середнім доходом, яка завжди старається віддаватися роботі на всі 100%, і потерпає від урізань бюджету, я відчуваю себе обдуреним", – написав один з читачів у Facebook під новиною.

"Проповідують воду, а самі п’ють вино! Ще й називають себе партією "простого народу", – додав користувач в Instagram. "Їхній день, мабуть, триває більше, ніж 24 години!" – іронізував інший.

Політичні опоненти негайно скористалися нагодою, щоб атакувати FPÖ, яка й без того регулярно потрапляє у скандали.

"Для партії, яка побудувала свій політичний образ на позиціонуванні себе як "голосу простих людей" проти "системи", питання довіри цілком доречне", – заявив генеральний секретар керівної Австрійської народної партії (ÖVP) Ніко Маркетті.

Клаус Зельтенгайм із Соціал-демократичної партії (SPÖ), молодшого партнера в коаліції, назвав звіт свідченням "лицемірства синіх лав", маючи на увазі партійний колір FPÖ.

Найбільшим "заробітчанином" у парламенті став депутат FPÖ Аксель Кассегер, який мав дев’ять оплачуваних посад окрім депутатської – зокрема, у нього керівні ролі у двох компаніях, членство у наглядовій раді регіональної енергокомпанії Energie Steiermark, а також виступи й консалтинг.

У FPÖ відповіли, що нападки на партію – це спроба відвернути увагу від провалів чинної влади.

Нагадаємо, що в лютому ÖVP уклала коаліцію з двома меншими партіями, щоб не допустити проросійську FPÖ до влади, попри її перемогу на виборах.

Детальніше про уряд Австрії без ультраправих читайте у статті Шанс на проукраїнську Австрію: як ультраправих переможців лишили поза урядом і що буде далі.