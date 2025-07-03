"Проповедуют воду, а пьют вино": в Австрии высмеяли ультраправых депутатов за подработки

Австрийцы высмеяли депутатов ультраправой Партии свободы, которые возглавили список самых высокооплачиваемых в парламенте, обвиняя самопровозглашенных "защитников простых людей" в лицемерии из-за прибыльных подработок.

Об этом говорится в публикации The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Согласно обнародованному на этой неделе отчету на основе обязательных деклараций о доходах за 2024 год, наибольшие дополнительные доходы получают депутаты от Партии свободы (FPÖ), которая победила на всеобщих выборах в сентябре.

Данные свидетельствуют, что семь депутатов FPÖ зарабатывали более 12 тысяч евро в месяц, главным образом как нотариусы, адвокаты или бизнес-руководители, помимо своей базовой депутатской зарплаты примерно в 10 тысяч евро.

В среднем каждый из депутатов FPÖ имел почти два (1,9) дополнительных источника дохода – больше, чем представители любой другой партии в парламенте.

"Как им хватает времени на такие высокооплачиваемые подработки? Как они это вообще успевают? Как человек со средним доходом, который всегда старается отдаваться работе на все 100%, и страдает от урезаний бюджета, я чувствую себя обманутым", – написал один из читателей в Facebook под новостью.

"Проповедуют воду, а сами пьют вино! Еще и называют себя партией "простого народа", – добавил пользователь в Instagram. "Их день, видимо, длится больше, чем 24 часа!" – иронизировал другой.

Политические оппоненты немедленно воспользовались случаем, чтобы атаковать FPÖ, которая и без того регулярно попадает в скандалы.

"Для партии, которая построила свой политический образ на позиционировании себя как "голоса простых людей" против "системы", вопрос доверия вполне уместен", – заявил генеральный секретарь правящей Австрийской народной партии (ÖVP) Нико Маркетти.

Клаус Зельтенгайм из Социал-демократической партии (SPÖ), младшего партнера в коалиции, назвал отчет свидетельством "лицемерия синих рядов", имея в виду партийный цвет FPÖ.

Крупнейшим "совместителем" в парламенте стал депутат FPÖ Аксель Кассегер, у которого было девять оплачиваемых должностей, помимо депутатской – в частности, у него руководящие роли в двух компаниях, членство в наблюдательном совете региональной энергокомпании Energie Steiermark, а также выступления и консалтинг.

В FPÖ ответили, что нападки на партию – это попытка отвлечь внимание от провалов действующей власти.

Напомним, что в феврале ÖVP заключила коалицию с двумя меньшими партиями, чтобы не допустить пророссийскую FPÖ к власти, несмотря на ее победу на выборах.

Подробнее о правительстве Австрии без ультраправых читайте в статье Шанс на проукраинскую Австрию: как ультраправых победителей оставили вне правительства и что будет дальше.