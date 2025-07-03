Меркель розповіла, як плакала через кризу в Греції
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель згадала, як фінансова криза в Греції одного разу довела її до сліз.
Заяву ексочільниці німецького уряду наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".
Меркель розповіла про свою телефонну розмову з колишнім прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом, під час якої вона дізналася, що в країні відбудеться референдум про прийняття умов порятунку від міжнародних кредиторів, що могло призвести до виходу Греції з єврозони.
Меркель сказала, що цей дзвінок був "найнесподіванішим" в її політичній кар'єрі і залишив її "без слів", особливо коли вона дізналася, що Ципрас буде агітувати за голосування "проти".
Однак, за її словами, вони з Ципрасом поступово "зблизилися", і "він був чесний" і "не намагався ввести її в оману".
Колишня канцлерка також заявила, що у неї і колишнього президента США Барака Обами були різні погляди на те, як впоратися з боргом Греції. За її словами, Обама не розумів юридичних аспектів і того, що ЄС і Європейський центральний банк працюють інакше, ніж Федеральна резервна система.
"У якийсь момент я розплакалася від напруги", – сказала Меркель, додавши з посмішкою: "Жінка плаче під час саміту".
Меркель заявила, що ніколи не хотіла, щоб Греція вийшла з єврозони.
"Я не можу уявити Європу без Греції як сильного члена", – сказала вона.
У торішньому інтерв’ю Spiegel Меркель заявила, що Путін на початку свого президентства не мав наміру напасти на Україну, а його план окреслився з роками, у тому числі з огляду на поведінку Заходу.
Вона також обурилась, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну в Україні.
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