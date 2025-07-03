Меркель рассказала, как плакала из-за кризиса в Греции

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель вспомнила, как финансовый кризис в Греции однажды довел ее до слез.

Заявление экс-главы немецкого правительства приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Меркель рассказала о своем телефонном разговоре с бывшим премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, во время которого она узнала, что в стране состоится референдум о принятии условий спасения от международных кредиторов, что могло привести к выходу Греции из еврозоны.

Меркель сказала, что этот звонок был "самым неожиданным" в ее политической карьере и оставил ее "без слов", особенно когда она узнала, что Ципрас будет агитировать за голосование "против".

Однако, по ее словам, они с Ципрасом постепенно "сблизились", и "он был честен" и "не пытался ввести ее в заблуждение".

Бывший канцлер также заявила, что у нее и бывшего президента США Барака Обамы были разные взгляды на то, как справиться с долгом Греции. По ее словам, Обама не понимал юридических аспектов и того, что ЕС и Европейский центральный банк работают иначе, чем Федеральная резервная система.

"В какой-то момент я расплакалась от напряжения", – сказала Меркель, добавив с улыбкой: "Женщина плачет во время саммита".

Меркель заявила, что никогда не хотела, чтобы Греция вышла из еврозоны.

"Я не могу представить Европу без Греции как сильного члена", – сказала она.

В прошлогоднем интервью Spiegel Меркель заявила, что Путин в начале своего президентства не намеревался напасть на Украину, а его план обозначился с годами, в том числе учитывая поведение Запада.

Она также возмутилась, что ее делают "козлом отпущения" за войну в Украине.

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