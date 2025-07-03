Ryanair у розпал літа скасовує рейси для 30 тисяч пасажирів через страйк у Франції

Десятки тисяч пасажирів у сезон відпусток постраждали через страйк французьких диспетчерів авіаруху, який спричинив скасування рейсів у Франції в четвер і в п’ятницю.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує BBC.

Бюджетна авіакомпанія Ryanair повідомила, що була змушена скасувати понад 170 рейсів, що зірвало плани понад 30 тисяч пасажирів.

Дві французькі профспілки оголосили дводенний страйк через умови праці, внаслідок чого було скасовано чверть рейсів в основних аеропортах Парижа та половину рейсів у Ніцці.

Міністр транспорту Франції Філіп Табаро назвав неприйнятними як вимоги профспілок, так і їхнє рішення страйкувати в такий важливий період для людей, які вирушають у відпустку.

Компанія Ryanair заявила, що страйк вплинув не лише на її рейси до і з Франції, а й на літаки, що пролітали над французьким повітряним простором у напрямку Великої Британії, Ірландії, Іспанії та Греції.

Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі звинуватив авіадиспетчерів у тому, що вони "тримають європейські родини в заручниках".

Очікується, що в п’ятницю ситуація ще погіршиться – в аеропортах Парижа Шарль-де-Голль, Орлі та Бове скасують до 40% рейсів.

Страйк оголосила профспілка UNSA-ICNA, яка заявляє про нестачу персоналу, проблеми з управлінням і плани впровадити суперечливу систему фіксації часу роботи диспетчерів.

Організація Airlines for Europe (A4E), що представляє провідні авіакомпанії континенту, назвала страйк "нестерпним" і попередила, що він серйозно порушить плани подорожей у розпал туристичного сезону.

У грецьких Афінах у червні таксисти страйкували через обмеження руху в автобусних смугах. Цей протест став одним із серії їхніх страйків за останні місяці.