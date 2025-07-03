Ryanair в разгар лета отменяет рейсы для 30 тысяч пассажиров из-за забастовки во Франции

Десятки тысяч пассажиров в сезон отпусков пострадали из-за забастовки французских авиадиспетчеров, которая привела к отмене рейсов во Франции в четверг и в пятницу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует BBC.

Бюджетная авиакомпания Ryanair сообщила, что была вынуждена отменить более 170 рейсов, что сорвало планы более 30 тысяч пассажиров.

Два французских профсоюза объявили двухдневную забастовку из-за условий труда, в результате чего было отменено четверть рейсов в основных аэропортах Парижа и половину рейсов в Ницце.

Министр транспорта Франции Филипп Табаро назвал неприемлемыми как требования профсоюзов, так и их решение бастовать в такой важный период для людей, которые отправляются в отпуск.

Компания Ryanair заявила, что забастовка повлияла не только на ее рейсы во Францию и из Франции, но и на самолеты, которые пролетали над французским воздушным пространством в направлении Великобритании, Ирландии, Испании и Греции.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири обвинил авиадиспетчеров в том, что они "держат европейские семьи в заложниках".

Ожидается, что в пятницу ситуация еще ухудшится – в аэропортах Парижа Шарль-де-Голль, Орли и Бове отменят до 40% рейсов.

Забастовку объявил профсоюз UNSA-ICNA, который заявляет о нехватке персонала, проблемах с управлением и планах внедрить противоречивую систему фиксации времени работы диспетчеров.

Организация Airlines for Europe (A4E), представляющая ведущие авиакомпании континента, назвала забастовку "невыносимой" и предупредила, что она серьезно нарушит планы путешествий в разгар туристического сезона.

В греческих Афинах в июне таксисты бастовали из-за ограничения движения в автобусных полосах. Этот протест стал одним из серии их забастовок за последние месяцы.