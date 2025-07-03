Меркель згадала, як Трамп відмовився потиснути їй руку перед камерами

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель згадала, як президент США Дональд Трамп під час свого першого терміну одного разу відмовився потиснути їй руку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Меркель розповіла на заході в грецьких Афінах, її цитує Politico.

Ексканцлерка описала Трампа як людину, яка прагне привернути до себе увагу.

За її словами, цей епізод трапився у березні 2017 року. Трамп відмовився тиснути їй руку перед камерами, але зробив це за межами кімнати, коли камери не знімали.

"Я зробила помилку, сказавши: "Дональде, давайте потиснемо руки", а він не потиснув. Він хотів привернути до себе увагу. Це те, чого він хоче: відвернути увагу і змусити всіх дивитися на нього", – сказала Меркель.

Вона додала, що про це свідчать, зокрема, дії Трампа щодо тарифів.

"В підсумку він повинен домогтися хороших результатів для американського народу. Він повинен довести свої здібності, принаймні, перед своєю країною", – зазначила Меркель.

Нагадаємо, у своїх мемуарах Меркель описала труднощі під час спілкування з Дональдом Трампом і назвала його людиною, що зачарована авторитарними лідерами.

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