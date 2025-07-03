Меркель вспомнила, как Трамп отказался пожать ей руку перед камерами

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель вспомнила, как президент США Дональд Трамп во время своего первого срока однажды отказался пожать ей руку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Меркель рассказала на мероприятии в греческих Афинах, ее цитирует Politico.

Экс-канцлер описала Трампа как человека, который стремится привлечь к себе внимание.

По ее словам, этот эпизод произошел в марте 2017 года. Трамп отказался пожать ей руку перед камерами, но сделал это за пределами комнаты, когда камеры не снимали.

"Я совершила ошибку, сказав: "Дональд, давайте пожмем руки", а он не пожал. Он хотел привлечь к себе внимание. Это то, чего он хочет: отвлечь внимание и заставить всех смотреть на него", – сказала Меркель.

Она добавила, что об этом свидетельствуют, в частности, действия Трампа по тарифам.

"В конечном итоге он должен добиться хороших результатов для американского народа. Он должен доказать свои способности, по крайней мере, перед своей страной", – отметила Меркель.

Напомним, в своих мемуарах Меркель описала трудности во время общения с Дональдом Трампом и назвала его человеком, который очарован авторитарными лидерами.

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