У Данії поліція перевіряє підозрілий пакунок, який отримало посольство Ізраїлю

Поліція Копенгагена уранці в четвер прибула за викликом працівників посольства Ізраїлю, які отримали підозрілий пакунок.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні поліції на Х.

Данські правоохоронці повідомили, що перебувають біля посольства Ізраїлю, де "детально перевіряють отриману посилку".

У звʼязку з інцидентом було перекрито прилеглі вулиці, йдеться в повідомленні. Інших подробиць ситуації там не розкривають.

На фото з місця події, які поширило агентство Ritzau, видно кілька автомобілів поліції та служб екстреної допомоги, зокрема авто служби перевірки підозрілих хімічних речовин.

Фото: Ritzau

Нагадаємо, восени 2024 року у Данії оголосили звинувачення двом підліткам, які підірвали дві гранати біля будівлі ізраїльського посольства.

У березні польські правоохоронці затримали двох людей у зв'язку з інцидентом біля посольства Ізраїлю.