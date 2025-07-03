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В Дании полиция проверяет подозрительный пакет, присланный в посольство Израиля

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Новости — Четверг, 3 июля 2025, 15:34 — Олег Павлюк

Полиция Копенгагена утром в четверг прибыла по вызову работников посольства Израиля, которые получили подозрительный пакет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении полиции на Х.

Датские правоохранители сообщили, что находятся возле посольства Израиля, где "детально проверяют полученную посылку".

В связи с инцидентом были перекрыты прилегающие улицы, говорится в сообщении. Других подробностей ситуации там не раскрывают.

На фото с места происшествия, которые распространило агентство Ritzau, видно несколько автомобилей полиции и служб экстренной помощи, в том числе авто службы проверки подозрительных химических веществ.

 
Фото: Ritzau

Напомним, осенью 2024 года в Дании предъявили обвинения двум подросткам, которые взорвали две гранаты у здания израильского посольства.

В марте польские правоохранители задержали двух человек в связи с инцидентом возле посольства Израиля.

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