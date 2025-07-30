У Литві вже третій день шукають БпЛА, який міг залетіти з Білорусі

Литовська армія вже третій день продовжує пошуки безпілотного літального апарата, який міг порушити повітряний простір країни з Білорусі.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Речниця армії Індре Пілкаускайте повідомила у середу, 30 липня, що пошуки дрона були відновлені вранці цього дня.

За її словами, 29 липня пошуки зосередилися в районі за 20 кілометрів на північ від Каунаса. До пошуків були залучені військовий вертоліт, військова поліція, також провели опитування місцевих жителів.

"За останні кілька днів опитано понад 100 осіб. Оперативна група та команда саперів перебувають у постійній готовності, щоб ізолювати та знешкодити об'єкт, якщо його буде знайдено. Сьогодні роботи тривають з тими ж ресурсами і будуть продовжуватися, поки ми не знайдемо його", – сказала Пілкаускайте.

Нагадаємо, вранці 28 липня литовці з прикордоння з Білоруссю сповістили поліцію, що бачать і чують щось схоже на безпілотник. З відео одного зі свідків схоже, що йшлося про апарат типу "Шахед".

Міністерка оборони Довіле Шакалієне припустила, що безпілотник міг залетіти на литовську територію внаслідок впливу українських засобів РЕБ.

Головнокомандувач збройних сил Литви розповів, що ближче до кордону з Білоруссю будуть розгорнуті додаткові засоби ППО, та що з наступного року Литва почне використовувати українську систему акустичного виявлення БпЛА.