В Литве уже третий день ищут БпЛА, который мог залететь из Беларуси

Литовская армия уже третий день продолжает поиски беспилотного летательного аппарата, который мог нарушить воздушное пространство страны с территории Беларуси.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь армии Индре Пилкаускайте сообщила в среду, 30 июля, что поиски дрона были возобновлены утром этого дня.

По ее словам, 29 июля поиски сосредоточились в районе в 20 километрах к северу от Каунаса. К поискам были привлечены военный вертолет, военная полиция, также проведен опрос местных жителей.

"За последние несколько дней опрошено более 100 человек. Оперативная группа и команда саперов находятся в постоянной готовности, чтобы изолировать и обезвредить объект, если он будет найден. Сегодня работы продолжаются с теми же ресурсами и будут продолжаться, пока мы не найдем его", – сказала Пилкаускайте.

Напомним, утром 28 июля литовцы из приграничного района с Беларусью сообщили полиции, что видят и слышат что-то похожее на беспилотник. По видео одного из свидетелей похоже, что речь шла об аппарате типа "Шахед".

Министр обороны Довиле Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.

Главнокомандующий вооруженными силами Литвы сообщил, что ближе к границе с Беларусью будут развернуты дополнительные средства ПВО, и что со следующего года Литва начнет использовать украинскую систему акустического обнаружения БпЛА.