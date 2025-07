Премьер Израиля возмутился готовностью Лондона признать Палестину как государство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил возмущение готовностью Великобритании признать Палестину как государство в сентябре, в зависимости от развития ситуации в секторе Газа.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Нетаньяху в ответ на объявление Лондона опубликовано в официальном X премьера.

Израильский премьер назвал готовность Лондона признать Палестину государством "вознаграждением терроризма" и заявил, что таким образом Великобритания создает угрозу для самой себя.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"Starmer rewards Hamas’s monstrous terrorism & punishes its victims.



A jihadist state on Israel’s border TODAY will threaten Britain TOMORROW.



Appeasement towards jihadist terrorists always fails. It will fail you too. It will not happen."