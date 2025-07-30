Премьер Израиля возмутился готовностью Лондона признать Палестину как государство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил возмущение готовностью Великобритании признать Палестину как государство в сентябре, в зависимости от развития ситуации в секторе Газа.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Нетаньяху в ответ на объявление Лондона опубликовано в официальном X премьера.

Израильский премьер назвал готовность Лондона признать Палестину государством "вознаграждением терроризма" и заявил, что таким образом Великобритания создает угрозу для самой себя.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"Starmer rewards Hamas’s monstrous terrorism & punishes its victims.



A jihadist state on Israel’s border TODAY will threaten Britain TOMORROW.



Appeasement towards jihadist terrorists always fails. It will fail you too. It will not happen." – Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 29, 2025

"Стармер вознаграждает зверский терроризм ХАМАС и наказывает его жертв. Джихадистское государство на границах Израиля сегодня – это угроза для Великобритании завтра. Умиротворение террористов-джихадистов всегда заканчивается провалом. Это закончится провалом и для вас", – заявил Нетаньяху.

Напомним, премьер-министр Кир Стармер пообещал, что Великобритания признает Палестину как государство в сентябре, если Израиль не попытается исправить гуманитарную ситуацию в секторе Газа и не согласится на прекращение боевых действий.

Глава МИД Великобритании выразил надежду, что это заявление Лондона позволит повлиять на положение гражданского населения и ускорит договоренность о перемирии и освобождении заложников.

На прошлой неделе Франция стала первым членом Совета Безопасности ООН и страной G7, которая объявила о намерении признать Палестинское государство в сентябре.

Соединенные Штаты раскритиковали такие планы Парижа и Лондона.

На этой неделе ряд стран Европы, Канада, Австралия и Новая Зеландия выступили с заявлением-призывом поддержать признание Палестинского государства.