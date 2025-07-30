У Кремлі відповіли на ультиматум Трампа: Росія виробила імунітет до санкцій

Речник очільника Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Росія продовжує стежити за заявами президента США Дональда Трампа щодо санкцій проти Москви, але РФ "набула імунітет" до таких заходів завдяки багаторічному досвіду.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, раніше цього тижня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.

На це у Кремлі заявили, що Росія вже "досить давно живе під величезною кількістю санкцій", а економіка країни "працює в умовах значних обмежень".

"Тому, звичайно, ми вже виробили певний імунітет у цьому питанні і продовжуємо відстежувати всі заяви президента Трампа та інших міжнародних представників з цього приводу", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, після такої заяви Трампа заступник голови російської Ради безпеки Дмитрій Медведєв заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" та уточнив, що не між Росією та Україною, а з "його власною країною".

На це відповів сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є співавтором законопроєкту про нові санкції проти Росії.