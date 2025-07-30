В Кремле ответили на ультиматум Трампа: Россия выработала иммунитет к санкциям

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает следить за заявлениями президента США Дональда Трампа о санкциях против Москвы, но РФ "приобрела иммунитет" к таким мерам благодаря многолетнему опыту.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, ранее на этой неделе Трамп заявил, что США начнуть вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.

На это в Кремле заявили, что Россия уже "достаточно давно живет под огромным количеством санкций", а экономика страны "работает в условиях значительных ограничений".

"Поэтому, конечно, мы уже выработали определенный иммунитет в этом вопросе и продолжаем отслеживать все заявления президента Трампа и других международных представителей по этому поводу", – сказал Песков.

Напомним, после такого заявления Трампа заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне" и уточнил, что не между Россией и Украиной, а с "его собственной страной".

На это ответил сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является соавтором законопроекта о новых санкциях против России.