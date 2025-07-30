ЗМІ: Макрон вважає, що ЄС не зміг достатньо залякати Трампа для вигідної торгової угоди

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ЄС не зумів використати свій величезний єдиний ринок і достатньо налякати Сполучені Штати, щоб вони погодилися на вигіднішу для спільноти торгову угоду.

Заяву французького президента навів виданню Politico анонімний посадовець, повідомляє "Європейська правда".

Макрон виступив із критикою досягнутої 27 липня торгової угоди між ЄС і США у виступі на засіданні уряду.

"Нас потрібно боятися. Нас не боялися достатньо", – навів співрозмовник видання слова Макрона.

При цьому він похвалив європейських переговірників за захист інтересів Франції та Європи під час "переговорів, що проводилися в складних умовах", з огляду на бажання Трампа запровадити певні мита на торговельних партнерів США, а разом з ними – докорінно змінити світову економіку.

Крім того, Макрон переконаний, що ще є час для покращення угоди.

"Історія не закінчена, і ми не зупинимося на досягнутому", – сказав він.

Нагадаємо, 27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торгової угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Це стало підсумком багатьох місяців перемовин на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.

Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

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