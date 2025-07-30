СМИ: Макрон считает, что ЕС не смог достаточно запугать Трампа для выгодного торгового соглашения

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС не сумел использовать свой огромный единый рынок и достаточно напугать Соединенные Штаты, чтобы они согласились на более выгодное торговое соглашение.

Заявление французского президента привел изданию Politico анонимный чиновник, сообщает "Европейская правда".

Макрон выступил с критикой достигнутого 27 июля торгового соглашения между ЕС и США в выступлении на заседании правительства.

"Нас нужно бояться. Нас не боялись достаточно", – привел собеседник издания слова Макрона.

При этом он похвалил европейских переговорщиков за защиту интересов Франции и Европы во время "переговоров, которые проводились в сложных условиях", учитывая желание Трампа ввести определенные пошлины на торговых партнеров США, а вместе с ними – коренным образом изменить мировую экономику.

Кроме того, Макрон убежден, что еще есть время для улучшения соглашения.

"История не закончена, и мы не остановимся на достигнутом", – сказал он.

Напомним, 27 июля после переговоров в шотландском Торнбери США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Это стало итогом многих месяцев переговоров на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

Трамп похвалил договоренность как "самое большое соглашение, которое когда-либо заключалось".

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