ЗМІ: посланець Трампа уперше за три місяці їде в Ізраїль – говорити про Газу

Спецпредставник президента США Стів Віткофф у середу має вирушити до Ізраїлю, аби обговорити з її керівництвом гуманітарну ситуацію у секторі Гази.

Про це дізнався портал Axios від двох американських співрозмовників, пише "Європейська правда".

За даними Axios, Віткофф уже в середу відправиться до Ізраїлю для обговорення гуманітарної кризи в Газі.

Не виключено, що посланець Дональда Трампа може відвідати Газу і центри допомоги Gaza Humanitarian Foundation – організації, якій США та Ізраїль доручили відправлення гуманітарної допомоги у секторі, йдеться в матеріалі.

"Президент (Трамп. – Ред.) хоче дізнатися більше про гуманітарну ситуацію в Газі, щоб зрозуміти, як надати більше допомоги цивільному населенню Гази", – сказав Axios один з американських посадовців.

Зауважимо, що це стане першою поїздкою Віткоффа до Ізраїлю за майже три місяці.

Вона відбудеться на тлі глухого кута в переговорах про припинення вогню і звільнення заручників у секторі Гази, а також гуманітарної кризи в цьому регіоні, серйозність якої визнає і сам Трамп.

Раніше стало відомо, що група європейських держав, серед яких Німеччина та Італія, заблокували швидке погодження заходів тиску на Ізраїль у зв’язку з гуманітарною ситуацією в секторі Гази.