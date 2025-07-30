СМИ: посланник Трампа впервые за три месяца едет в Израиль – говорить о Газе

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в среду должен отправиться в Израиль, чтобы обсудить с его руководством гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

Об этом узнал портал Axios от двух американских собеседников, пишет "Европейская правда".

По данным Axios, Уиткофф уже в среду отправится в Израиль для обсуждения гуманитарного кризиса в Газе.

Не исключено, что посланник Дональда Трампа может посетить Газу и центры помощи Gaza Humanitarian Foundation – организации, которой США и Израиль поручили отправку гуманитарной помощи в сектор, говорится в материале.

"Президент (Трамп. – Ред.) хочет узнать больше о гуманитарной ситуации в Газе, чтобы понять, как оказать больше помощи гражданскому населению Газы", – сказал Axios один из американских чиновников.

Отметим, что это станет первой поездкой Уиткоффа в Израиль за почти три месяца.

Она состоится на фоне тупика в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа, а также гуманитарного кризиса в этом регионе, серьезность которого признает и сам Трамп.

Ранее стало известно, что группа европейских государств, среди которых Германия и Италия, заблокировали быстрое согласование мер давления на Израиль в связи с гуманитарной ситуацией в секторе Газа.