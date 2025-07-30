У Литві перевіряють дані про можливий наказ міністерки оборони охороняти свій будинок

У Литві Комітет з національної безпеки і оборони Сейму (КНБО) отримав інформацію про нібито віддане міністеркою оборони Довіле Шакалієне доручення силовим структурам щодо охорони будинку її родини.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Голова комітету Гедрімас Єглінськас заявив, що анонімна інформація про відповідний наказ міністерки була отримана у першій половині липня.

Згідно з анонімними даними, Шакалієне, підозрюючи, що її переслідують і хочуть з нею розправитися, доручила керівництву Другого департаменту оперативних служб, Військової поліції та Сил спеціальних операцій, що підпорядковуються міністерству, цілодобово охороняти її будинок.

Водночас у Міністерстві оборони заперечили, що очільниця відомства віддавала такий наказ.

"Міністр ніколи не зверталася до поліції, і ніякої додаткової загрози міністру немає", – йдеться у відповіді міністерства.

Своєю чергою Єглінськас зазначив, що комітет перевірить анонімну інформацію.

"Слід викликати керівництво Військової поліції, Другого департаменту оперативних служб і Сил спеціальних операцій, щоб зрозуміти, чи були якісь цілі, чи дійсно вони отримали вказівки. Це дуже серйозні звинувачення…Ми хочемо самі розібратися в тому, що відбувається, щоб не звинувачувати когось безпідставно", – підкреслив він.

Крім того, в Литві розгорілась низка скандалів навколо прем’єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса, коли журналісти розкрили його підозрілі ділові звʼязки.

На підставі цього Генпрокуратура Литви доручила Службі спеціальних розслідувань з'ясувати їхні обставини.

На тлі цих скандалів у Литві падає рейтинг довіри до прем’єр-міністра і очолюваного ним уряду.