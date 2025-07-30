В Литве проверяют данные о возможном приказе министра обороны охранять свой дом

В Литве Комитет по национальной безопасности и обороны Сейма (КНБО) получил информацию о якобы отданном министром обороны Довиле Шакалиене поручении силовым структурам об охране дома ее семьи.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Председатель комитета Гедримас Еглинскас заявил, что анонимная информация о соответствующем приказе министра была получена в первой половине июля.

Согласно анонимным данным, Шакалиене, подозревая, что ее преследуют и хотят с ней расправиться, поручила руководству Второго департамента оперативных служб, Военной полиции и Сил специальных операций, подчиняющихся министерству, круглосуточно охранять ее дом.

В то же время в Министерстве обороны опровергли, что глава ведомства отдавала такой приказ.

"Министр никогда не обращалась в полицию, и никакой дополнительной угрозы министру нет", – говорится в ответе министерства.

В свою очередь Еглинскас отметил, что комитет проверит анонимную информацию.

"Следует вызвать руководство Военной полиции, Второго департамента оперативных служб и Сил специальных операций, чтобы понять, были ли какие-то цели, действительно ли они получили указания. Это очень серьезные обвинения... Мы хотим сами разобраться в том, что происходит, чтобы не обвинять кого-то безосновательно", – подчеркнул он.

Кроме того, в Литве разгорелся ряд скандалов вокруг премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, когда журналисты раскрыли его подозрительные деловые связи.

На основании этого Генпрокуратура Литвы поручила Службе специальных расследований выяснить их обстоятельства.

На фоне этих скандалов в Литве падает рейтинг доверия к премьер-министру и возглавляемому им правительству.