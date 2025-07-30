Орбан каже, що "поважає" Зеленського, але той "припустився помилок"

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що намагається ставитись до президента України Володимира Зеленського з повагою, але той ухвалив помилкові рішення щодо війни.

Про це Орбан розповів в інтервʼю польському телеканалу wPolsce24, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на WP Wiadomości.

Говорячи про російську агресію проти України, угорський премʼєр назвав її "війною між Заходом і Росією" та заявив, що вона не завершиться без зустрічі лідерів цих сторін – Дональда Трампа і Владіміра Путіна.

Водночас Орбан запевнив, що в міжнародних відносинах керується принципом поваги, і це ж стосується України та її президента Володимира Зеленського.

"Він є обраним українцями президентом України. Я завжди намагаюся поводитися належним чином, що є необхідним, якщо хочеш мати хороші відносини. Тому я поважаю президента Зеленського, але вважаю, що він припустився помилок", – додав він.

На думку премʼєра Угорщини, одна з таких помилок – нібито відхилення Зеленським його пропозиції минулого року укласти мир.

"Він відкинув моє тлумачення, що час грає на користь російської сторони, але сьогодні ми маємо те, що маємо. Ситуація президента Зеленського не є легкою. Дуже важко об'єднати народ, який перебуває у безнадійній війні", – вважає Орбан.

Зазначимо, що попри запевнення премʼєра Угорщини публічні відносини між Києвом і Будапештом в останні місяці були напруженими.

В Угорщині, серед іншого, поширюють фінансовані урядом пропагандистські плакати й ролики принизливого характеру, в яких Зеленського повʼязують із угорською опозицією.

З українського ж боку лунали звинувачення в бік Угорщини у втручанні у внутрішні справи, а також твердження про викриття агентів угорської військової розвідки на Закарпатті.

Для кращого розуміння поточного стану українсько-угорських відносин читайте статтю редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах".