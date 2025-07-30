Орбан говорит, что "уважает" Зеленского, но тот "допустил ошибки"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что старается относиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с уважением, но тот принял ошибочные решения относительно войны.

Об этом Орбан рассказал в интервью польскому телеканалу wPolsce24, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на WP Wiadomości.

Говоря о российской агрессии против Украины, венгерский премьер назвал ее "войной между Западом и Россией" и заявил, что она не закончится без встречи лидеров этих сторон – Дональда Трампа и Владимира Путина.

В то же время Орбан заверил, что в международных отношениях руководствуется принципом уважения, и это же касается Украины и ее президента Владимира Зеленского.

"Он является избранным украинцами президентом Украины. Я всегда стараюсь вести себя должным образом, что необходимо, если хочешь иметь хорошие отношения. Поэтому я уважаю президента Зеленского, но считаю, что он допустил ошибки", – добавил он.

По мнению премьера Венгрии, одна из таких ошибок – якобы отклонение Зеленским его предложения в прошлом году заключить мир.

"Он отверг мое толкование, что время играет на руку российской стороне, но сегодня мы имеем то, что имеем. Ситуация президента Зеленского не является легкой. Очень трудно объединить народ, который находится в безнадежной войне", – считает Орбан.

Отметим, что, несмотря на заверения премьера Венгрии, публичные отношения между Киевом и Будапештом в последние месяцы были напряженными.

В Венгрии, среди прочего, распространяют финансируемые правительством пропагандистские плакаты и ролики унизительного характера, в которых Зеленского связывают с венгерской оппозицией.

С украинской же стороны звучали обвинения в адрес Венгрии во вмешательстве во внутренние дела, а также утверждения о разоблачении агентов венгерской военной разведки в Закарпатье.

Для лучшего понимания текущего состояния украинско-венгерских отношений читайте статью редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".