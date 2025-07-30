Поліція Словаччини перевіряє заяви Фіцо про втручання Британії у вибори

У Словаччині поліція почала перевірку після заяв премʼєр-міністра Роберта Фіцо про нібито зусилля Великої Британії з втручання у парламентські вибори 2023 року.

Про це йдеться в заяві словацької поліції на Facebook, повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні вказано, що правоохоронці Словаччини перевіряють інформацію "щодо незаконного використання коштів, отриманих з джерел ЄС, на політичну діяльність", а також фінансування "з-за кордону у зв'язку з можливим впливом на політичну ситуацію в Словаччині".

"У зв'язку з інформацією, що з'явилася в ЗМІ, масштаб перевірки було розширено на можливий вплив Великої Британії на політичну ситуацію перед парламентськими виборами 2023 року", – додали в поліції Словаччини.

Нагадаємо, у вівторок премʼєр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що влада Британії нібито допомагала вплинути на вибори 2023 року.

Його коментарі пролунали після повідомлення ЗМІ про те, що три роки тому британське МЗС підписало контракт на суму 10 мільйонів фунтів стерлінгів з лондонським медіаагентством для допомоги інфлюенсерам.

Міністерство закордонних справ Словаччини також оголосило, що викликає для пояснень посла Британії та залишає за собою право вжити подальших заходів залежно від результатів зустрічі.

Британське МЗС відкинуло твердження Фіцо про нібито намагання вплинути на результати парламентських виборів у Словаччині як "абсолютно неправдиві".