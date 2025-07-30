Полиция Словакии проверяет заявления Фицо о вмешательстве Британии в выборы

В Словакии полиция начала проверку после заявлений премьер-министра Роберта Фицо о якобы усилиях Великобритании по вмешательству в парламентские выборы 2023 года.

Об этом говорится в заявлении словацкой полиции на Facebook, сообщает "Европейская правда".

В сообщении указано, что правоохранители Словакии проверяют информацию "о незаконном использовании средств, полученных из источников ЕС, на политическую деятельность", а также финансирование "из-за рубежа в связи с возможным влиянием на политическую ситуацию в Словакии".

"В связи с информацией, появившейся в СМИ, масштаб проверки был расширен на возможное влияние Великобритании на политическую ситуацию перед парламентскими выборами 2023 года", – добавили в полиции Словакии.

Напомним, во вторник премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что власти Великобритании якобы помогали повлиять на выборы 2023 года.

Его комментарии прозвучали после сообщения СМИ о том, что три года назад британский МИД подписал контракт на сумму 10 миллионов фунтов стерлингов с лондонским медиаагентством для помощи инфлюенсерам.

Министерство иностранных дел Словакии также объявило, что вызывает для объяснений посла Великобритании и оставляет за собой право принять дальнейшие меры в зависимости от результатов встречи.

Британский МИД отверг утверждения Фицо о якобы попытках повлиять на результаты парламентских выборов в Словакии как "абсолютно неправдивые".