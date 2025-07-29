Британія відкинула звинувачення Фіцо у втручанні у вибори у Словаччині

Міністерство закордонних справ Великої Британії відкинуло звинувачення словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо у нібито втручанні у парламентські вибори у Словаччині у 2023 році.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву поширило посольство Британії у Словаччині.

Британське МЗС відкинуло твердження Фіцо про нібито намагання вплинути на результати парламентських виборів у Словаччині як "абсолютно неправдиві".

"Ця діяльність була спрямована на заохочення молодих людей до участі в демократичних процесах у своїх країнах шляхом участі у виборах, незалежно від їхньої політичної приналежності чи підтримки", – додали там.

У вівторок премʼєр Словаччини заявив, що влада Британії нібито допомагала вплинути на вибори 2023 року.

Його коментарі пролунали після повідомлення ЗМІ про те, що три роки тому британське МЗС підписало контракт на суму 10 мільйонів фунтів стерлінгів з лондонським медіаагентством для допомоги інфлюенсерам.

Міністерство закордонних справ Словаччини також оголосило, що викликає для пояснень посла Британії та залишає за собою право вжити подальших заходів залежно від результатів зустрічі.

Нагадаємо, на початку року на тлі масштабних антиурядових протестів премʼєр Словаччини Роберт Фіцо заявляв про операцію з дестабілізації країни та нібито підготовку перевороту.

Тоді ж Фіцо заявляв про втручання Чехії у внутрішні справи Словаччини.