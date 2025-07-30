Сенатор Грем відповів на заяву Кремля про "імунітет" до санкцій

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем прокоментував заяву речника господаря Кремля Дмитрія Пєскова про "імунітет" Росії до санкцій.

Про це сенатор написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Пєсков раніше казав, що Росія продовжує стежити за заявами президента США Дональда Трампа щодо санкцій, але РФ "набула імунітет" до таких заходів завдяки багаторічному досвіду.

Коментуючи ці слова, сенатор Грем погодився, що Росія "навчилась жити" із санкціями. Однак, за його словами, президент Трамп "змінює правила гри".

"(Трамп) збирається запровадити мита для країн, які купують вашу нафту і газ, підтримуючи вашу військову машину. Можливо, вам варто найближчим часом перевірити, чи поділяють ці країни ваше зарозуміле ставлення", – написав Грем.

Він також додав, що більшість представників обох партій в Конгресі "готові допомогти президенту Трампу в цьому починанні".

Крім того, раніше цього тижня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.

Нагадаємо, після такої заяви Трампа заступник голови російської Ради безпеки Дмитрій Медведєв заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" та уточнив, що не між Росією та Україною, а з "його власною країною".