Сенатор Грэм ответил на заявление Кремля об "иммунитете" к санкциям

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм прокомментировал заявление спикера хозяина Кремля Дмитрия Пескова об "иммунитете" России к санкциям.

Об этом сенатор написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Песков ранее говорил, что Россия продолжает следить за заявлениями президента США Дональда Трампа о санкциях, но РФ "приобрела иммунитет" к таким мерам благодаря многолетнему опыту.

Комментируя эти слова, сенатор Грем согласился, что Россия "научилась жить" с санкциями. Однако, по его словам, президент Трамп "меняет правила игры".

"(Трамп) собирается ввести пошлины для стран, которые покупают вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину. Возможно, вам стоит в ближайшее время проверить, разделяют ли эти страны ваше высокомерное отношение", – написал Грем.

Он также добавил, что большинство представителей обеих партий в Конгрессе "готовы помочь президенту Трампу в этом начинании".

Кроме того, ранее на этой неделе Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.

Напомним, после такого заявления Трампа заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне" и уточнил, что не между Россией и Украиной, а с "его собственной страной".