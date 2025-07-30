У Франції місто заявило про крадіжку прапора України – зʼясувалось, його помилково прибрали

Влада міста Безансон на сході Франції відкликала скаргу на крадіжку прапора України, що висів там з 2022 року, встановивши, що його помилково прибрали співробітники міської ради.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Міська рада Безансона раніше подала скаргу на "крадіжку" прапора України на Еспланаді прав людини.

Але в середу там заявили, що прапор був знятий муніципальними службами на виконання директиви, яка насправді стосувалася лише будівлі міської ради – вона мала бути прикрашена лише прапорами Франції, Європи та місцевого регіону Бургундії-Франш-Конте.

Саме це "непорозуміння" призвело до зняття українського прапора, пояснили у владі Безансона.

Прапор України був піднятий на Еспланаді прав людини після повномасштабної агресії Росії у 2022 році на підтримку "пригнобленого, бомбардованого, пораненого, вбитого українського народу".

У 2023 році повідомлялось, що мер французького міста В’єнн Тьєрі Ковач вирішив прибрати з будівлі мерії український прапор через телефонну розмову президента Володимира Зеленського з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим.

Нещодавно Краківський театр імені Юліуша Словацького був змушений зняти український прапор із фасаду будівлі та перенести його всередину приміщення через зростання кількості погроз.