Во Франции город заявил о краже флага Украины – выяснилось, его ошибочно убрали

Власти города Безансон на востоке Франции отозвали жалобу на кражу флага Украины, который висел там с 2022 года, установив, что его по ошибке убрали сотрудники городского совета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Городской совет Безансона ранее подал жалобу на "кражу" флага Украины с Эспланады прав человека.

Но в среду там заявили, что флаг был снят муниципальными службами во исполнение директивы, которая на самом деле касалась только здания городского совета – оно должно было быть украшено только флагами Франции, Европы и местного региона Бургундия-Франш-Конте.

Именно это "недоразумение" привело к снятию украинского флага, пояснили в властях Безансона.

Флаг Украины был поднят на Эспланаде прав человека после полномасштабной агрессии России в 2022 году в поддержку "угнетенного, бомбардированного, раненого, убитого украинского народа".

В 2023 году сообщалось, что мэр французского города Вьенн Тьерри Ковач решил убрать с здания мэрии украинский флаг из-за телефонного разговора президента Владимира Зеленского с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Недавно Краковский театр имени Юлиуша Словацкого был вынужден снять украинский флаг с фасада здания и перенести его внутрь помещения из-за роста количества угроз.