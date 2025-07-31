Сибіга після нічних обстрілів: Трамп був дуже терплячим з Путіним

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про наслідки нового нічного обстрілу Києва та заявив, що вже настав час не давати Кремлю ніяких відтермінувань і застосувати максимальний тиск.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сибіга у своєму X опублікував фото зруйнованого під’їзду дев’ятиповерхівки у Києві та розповів, що внаслідок нічних ударів є загиблі, деякі люди досі під завалами, є пошкоджені школи та лікарні.

It's a horrible morning in Kyiv. The brutal Russian strikes destroyed entire residential buildings and damaged schools and hospitals. Civilians are injured and killed. There are still people under the rubble.



It is probably time to reduce to zero all of the timeframes that had… pic.twitter.com/BDC8384ygV – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 31, 2025

"Напевно вже час обнулити усі часові рамки, які давали Путіну для демонстрації конструктиву. Президент Трамп був дуже щедрим і надто терплячим з Путіним, намагаючись знайти рішення", – заявив Сибіга.

Він продовжив, що Путін явно діє так, як діє зі свідомим умислом.

"Усе існування цього воєнного злочинця звелося до цієї беззмістовної війни, у якій він не може перемогти, але й не хоче її припиняти… Настав час для максимального тиску на Москву. Пора синхронізувати усі санкційні кроки… і забезпечити мир завдяки силі", – наголосив Андрій Сибіга.

За останніми даними, внаслідок нічного обстрілу Києва загинули щонайменш шестеро людей, серед них дитина.

Нагадаємо, днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп "втрачає терпіння", чекаючи на якісь реальні кроки Москви для припинення війни.

Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.