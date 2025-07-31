Сибига после ночных обстрелов: Трамп был очень терпелив с Путиным

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о последствиях нового ночного обстрела Киева и заявил, что уже настало время не давать Кремлю никаких отсрочек и применить максимальное давление.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сибига в своем X опубликовал фото разрушенного подъезда девятиэтажного дома в Киеве и рассказал, что в результате ночных ударов есть погибшие, некоторые люди до сих пор находятся под завалами, повреждены школы и больницы.

It's a horrible morning in Kyiv. The brutal Russian strikes destroyed entire residential buildings and damaged schools and hospitals. Civilians are injured and killed. There are still people under the rubble.



It is probably time to reduce to zero all of the timeframes that had… pic.twitter.com/BDC8384ygV – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 31, 2025

"Наверное, уже пора обнулить все временные рамки, которые давали Путину для демонстрации конструктива. Президент Трамп был очень щедрым и слишком терпеливым с Путиным, пытаясь найти решение", – заявил Сибига.

Он продолжил, что Путин явно действует так, как действует со сознательным умыслом.

"Все существование этого военного преступника свелось к этой бессмысленной войне, в которой он не может победить, но и не хочет ее прекращать... Настало время для максимального давления на Москву. Пора синхронизировать все санкционные шаги... и обеспечить мир благодаря силе", – подчеркнул Андрей Сибига.

По последним данным, в результате ночного обстрела Киева погибли по меньшей мере шесть человек, среди них ребенок.

Напомним, на днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп "теряет терпение", ожидая каких-то реальных шагов Москвы для прекращения войны.

Трамп заявил, что США начнуть вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.