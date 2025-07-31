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Сибига после ночных обстрелов: Трамп был очень терпелив с Путиным

Новости — Четверг, 31 июля 2025, 08:42 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о последствиях нового ночного обстрела Киева и заявил, что уже настало время не давать Кремлю никаких отсрочек и применить максимальное давление.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сибига в своем X опубликовал фото разрушенного подъезда девятиэтажного дома в Киеве и рассказал, что в результате ночных ударов есть погибшие, некоторые люди до сих пор находятся под завалами, повреждены школы и больницы.

"Наверное, уже пора обнулить все временные рамки, которые давали Путину для демонстрации конструктива. Президент Трамп был очень щедрым и слишком терпеливым с Путиным, пытаясь найти решение", – заявил Сибига.

Он продолжил, что Путин явно действует так, как действует со сознательным умыслом.

"Все существование этого военного преступника свелось к этой бессмысленной войне, в которой он не может победить, но и не хочет ее прекращать... Настало время для максимального давления на Москву. Пора синхронизировать все санкционные шаги... и обеспечить мир благодаря силе", – подчеркнул Андрей Сибига.

По последним данным, в результате ночного обстрела Киева погибли по меньшей мере шесть человек, среди них ребенок.

Напомним, на днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп "теряет терпение", ожидая каких-то реальных шагов Москвы для прекращения войны.

Трамп заявил, что США начнуть вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.

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Война с РФ Сибига
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