Рубіо: Трамп втрачає терпіння щодо Росії

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп втрачає терпіння і бажання продовжувати очікувати від російської сторони кроків, які приведуть до закінчення війни в Україні.

Про це він сказав в ефірі Fox News, передає "Європейська правда".

Рубіо згадав про телефонні розмови Трампа з правителем Росії Владіміром Путіним, які ні до чого не привели.

"Він втрачає терпіння, він втрачає волю продовжувати чекати, поки російська сторона щось зробить, щоб завершити цю війну. Це не його війна, але він хоче привести її до кінця", – заявив держсекретар.

За словами Рубіо, Росія лише затягує час.

"Він (Трамп) не дозволить заманити себе у цю пастку. Він не збирається вести нескінченні розмови про розмови", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Трамп допускає запровадження вторинних санкцій проти Росії навіть раніше оголошеного ним строку у 50 днів.

Зазначимо, після того, як Трамп дав Росії 50-денний термін, міністерка закордонних справ Латвії Байба заявила, що президент США не повинен чекати 50 днів, щоб запровадити вторинні санкції проти Росії.

А в Литві закликали США завдати нищівного санкційного удару по Росії і тих, хто її підтримує після того, як ЄС затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій проти РФ.

Водночас пізніше ЗМІ писали, що погроза Трампа покарати Росію, якщо вона не досягне перемир'я з Україною впродовж 50 днів, зупинила двопартійну ініціативу в Сенаті щодо введення жорстких нових санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Москвою.

А речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп контактує з Сенатом щодо санкцій проти Росії, але хоче особисто ухвалювати рішення.