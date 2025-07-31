У Литві кажуть, що торговельна угода між ЄС і США вигідна для країни

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що нова торговельна угода між Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки є вигідною для країни, оскільки вона забезпечує кілька ключових моментів, які є важливими для Литви.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Будріс заявив, що торговельна угода між ЄС і США допомогла уникнути торгової війни та стабілізувати трансатлантичні торговельні відносини, надавши бізнесу більшу ясність і передбачуваність щодо умов торгівлі.

"Торговельна угода між ЄС і США охоплює кілька аспектів, які є важливими для Литви, – збільшення імпорту енергоресурсів із США, що допоможе зменшити залежність Європи від російських енергоносіїв, та співпраця в галузі економічної безпеки для подолання глобальних викликів", – сказав він.

А міністр фінансів Литви Рімантас Шаджюс заявив, що його країна не зазнає значного впливу американських мит через обмежений прямий торговельний обмін з США. Однак він наголосив, що більш широкий вплив на ключові експортні ринки є важливим для економіки Литви.

Нагадаємо, 27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

Між США та Євросоюзом вже кілька місяців тривали складні перемовини про подальші умови торгівлі на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.