В Литве говорят, что торговое соглашение между ЕС и США выгодно для страны

Министр иностранных дел Литвы Кастутис Будрис заявил, что новое торговое соглашение между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки выгодно для страны, поскольку оно обеспечивает несколько ключевых моментов, важных для Литвы.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Будрис заявил, что торговое соглашение между ЕС и США помогло избежать торговой войны и стабилизировать трансатлантические торговые отношения, предоставив бизнесу большую ясность и предсказуемость в отношении условий торговли.

"Торговое соглашение между ЕС и США охватывает несколько аспектов, которые важны для Литвы, – увеличение импорта энергоресурсов из США, что поможет уменьшить зависимость Европы от российских энергоносителей, и сотрудничество в области экономической безопасности для преодоления глобальных вызовов", – сказал он.

А министр финансов Литвы Римантас Шаджюс заявил, что его страна не испытает значительного влияния американских пошлин из-за ограниченного прямого торгового обмена с США. Однако он подчеркнул, что более широкое влияние на ключевые экспортные рынки важно для экономики Литвы.

Напомним, 27 июля после переговоров в шотландском Торнбери США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".

Между США и Евросоюзом уже несколько месяцев продолжались сложные переговоры о дальнейших условиях торговли на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.