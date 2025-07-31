Президент Фінляндії: відновлення відносин Європи з РФ неможливе до справедливого миру в Україні
Президент Фінляндії Александр Стубб вважає неможливим відновлення відносин між Росією та європейськими державами до настання справедливого миру для України, та наголосив, що ці майбутні відносини вже не будуть такими, як у минулому.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав 31 липня на події у Гельсінкі до 50-річчя підписання Гельсінського заключного акту, що започаткував ОБСЄ.
Фінський президент у своїй промові підкреслив, що чотири роки тому неспровокований напад Росії на Україну неможливо було уявити, та що події, які розпочались 24 лютого 2022 року, співмірні з поворотними роками у європейській історії ХХ сторіччя, і світ вже ніколи не буде таким як раніше.
Водночас Стубб зазначив, що "варто бути чесними з собою" і не забувати, що фактично Росія стала на такий шлях ще у 2008 році, коли напала на Грузію – що випало на роки, коли він був очільником МЗС і главою ОБСЄ.
"Встановлення будь-якої форми відносин з Росією і рештою Європи буде можливим лише після досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Проте ці нові відносити будуть дуже відрізнятися від тих, що були до того, як Росія почала свою загарбницьку війну... Росія порушила базові принципи міжнародного права", – наголосив президент Фінляндії.
Раніше Александр Стубб сказав, що Україна в жодному разі не має погоджуватись на мир під диктат Росії – з поступками суверенітетом і територіями, як довелось Фінляндії у минулому.
Нагадаємо, нещодавно Фінляндія поруч з країнами Балтії та Польщею вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін.