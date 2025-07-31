Президент Финляндии: восстановление отношений с РФ невозможно до справедливого мира в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб считает невозможным восстановление отношений между Россией и европейскими государствами до наступления справедливого мира для Украины, и подчеркнул, что эти будущие отношения уже не будут такими, как в прошлом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал 31 июля на мероприятии в Хельсинки, посвященном 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта, положившего начало организации.

Финский президент в своей речи подчеркнул, что четыре года назад неспровоцированное нападение России на Украину было невозможно представить, и что события, начавшиеся 24 февраля, сопоставимы с поворотными годами в европейской истории ХХ века, и мир уже никогда не будет таким, как раньше.

В то же время Стубб отметил, что "стоит быть честными с собой" и не забывать, что фактически Россия встала на этот путь еще в 2008 году, когда напала на Грузию – что пришлось на годы, когда он был главой МИД и главой ОБСЕ.

"Установление любой формы отношений с Россией и остальной Европой будет возможным только после достижения справедливого и прочного мира в Украине. Однако эти новые отношения будут сильно отличаться от тех, что были до того, как Россия начала свою захватническую войну... Россия нарушила базовые принципы международного права", – подчеркнул президент Финляндии.

Ранее Александр Стубб сказал, что Украина ни в коем случае не должна соглашаться на мир под диктат России – с уступками суверенитетом и территориями, как пришлось Финляндии в прошлом.

Напомним, недавно Финляндия вместе со странами Балтии и Польшей вышла из конвенции о запрете противопехотных мин.