Донька Келлога про удар Росії по Києву: "Відповідь Путіна на дедлайн Трампа"

Донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога, Меган Моббз, прокоментувала черговий масштабний російський удар по регіонах України та заявила, що очільник Кремля Владімір Путін "випробовує рішучість і силу Америки".

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У ніч проти 31 липня Росія вдарила по регіонах України. Внаслідок удару у Києві зруйнований під’їзд житлового будинку, відомо про щонайменш шістьох загиблих людей, серед яких дитина.

Коментуючи нічний обстріл Моббз заявила, що це – відповідь Путіна на дедлайн американського президента Дональда Трампа.

"Київ зазнає масованої атаки дронів. Не сумнівайтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не повинні виявитися безпорадними", – написала донька спецпредставника президента США.

Звернемо увагу, нещодавно Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.

Зокрема 30 липня він анонсував запровадження 25-відсоткових мит проти Індії з 1 серпня. Варто зауважити, що Індія є одним з найбільших покупців російських енергоносіїв, а також купує у РФ велику кількість озброєння.

А міністр фінансів США Скотт Бессент попередив китайських посадовців, що продовження закупівель російської нафти, на яку накладено санкції, призведе до введення високих мит.