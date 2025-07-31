Литва призывает усилить давление на РФ на фоне смертоносного удара по Киеву

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал усилить давление на Россию и ее партнеров на фоне смертоносного удара по украинской столице.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В четверг, 31 июля, Будрис заявил, что реакцией России на призывы к миру со стороны США, Европы и Украины стали новые акты террора и разрушения.

"Мир снова проснулся от ужасных новостей из Украины – погибшие мирные жители, разрушенные жилые дома, больницы и школы. Нужны решительные действия для усиления давления на Россию и ее партнеров, которые способствуют ведению войны", – подчеркнул он.

Как известно, в ночь на 31 июля Россия нанесла удары по регионам Украины. В результате удара в Киеве разрушен подъезд жилого дома, известно о восьми погибших и более 100 пострадавших.

Дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, Меган Моббз, также прокомментировала российский удар по регионам Украины и заявила, что глава Кремля Владимир Путин "испытывает решимость и силу Америки".

Российскую атаку также осудили министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Финляндии Элина Валтонен и ее эстонский коллега Маргус Тсахкна.